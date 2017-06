Hans Bourlon noemt Kristel "K3 der K3's"

Jolien Boeckx, TK

video Hans Bourlon, de grote baas bij Studio 100, heeft gereageerd op het vertrek van Kristel Verbeke - voor eeuwig 'de zwarte van K3'. Kristel maakte dinsdag bekend dat ze opstapt als manager van de groep. Bourlon benadrukte dat hij haar niet ontslagen heeft.

"Ik heb twee weken geleden een gesprek met haar gehad. Dat was erg emotioneel", sprak hij bij 'Van Gils & Gasten'. "17 jaar K3, dat is niet niks. En dan nog twee jaar dat management. Dat is heel intensief. Ze heeft dat geweldig gedaan. Voor mij is zij altijd de K3 der K3's geweest. Maar op een gegeven moment moet daar een einde aan komen. Kristel heeft nog zo veel plannen. En dan zijn er ook haar twee kindjes die ze zo veel jaren niet gezien heeft en die opgroeien. En die roep was wel heel hard. Je kan daar enkel begrip voor hebben. We hebben afgesproken dat het verhaal met K3 voor haar hier stopt. Maar ik ben er zeker van dat wij in de toekomst samen nog veel dingen gaan doen."