Backstreet Boy waarschuwt terroristen: "Ik schiet terug!"

avh

9/06/17 - 23u58 Bron: ANP

© Instagram/videostill.

Aaron Carter waarschuwt terroristen geen aanslag te plegen tijdens een van zijn concerten. "Ik schiet terug!", roept het broertje van Backstreet Boy Nick in een video van TMZ.

Aaron treedt dit weekeinde op tijdens een groot evenement in Los Angeles en wil de bezoekers op het hart drukken niet bang te zijn. Vanwege de recente zelfmoordaanslag na een concert van Ariana Grande is de beveiliging flink opgeschroefd.



"Ik woon in Amerika. Ik mag wapens hebben", zei de I Want Candy-zanger. "Als er tijdens mijn show iets gebeurt, pak ik mijn wapen en schiet ik terug."