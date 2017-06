Iconische Beatles-hoes is 50 jaar oud: de Sgt. Pepper's Club van 2017

ANNELIES ROEBBEN

1/06/17 - 05u00

© rv.

Vandaag viert 'Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band' van The Beatles z'n 50ste verjaardag. Een iconische plaat met een zo mogelijk nog iconischere hoes, waarop de groten der aarde broederlijk naast elkaar staan. Een tijdsdocument om u tegen te zeggen. Maar wie zou er vandaag op die albumcover staan?

We vroegen het aan de 'Beatles' van onze ochtendradio: Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen van Qmusic, Sven Ornelis en Anke Buckinx van Joe, Linde Merckpoel van Studio Brussel en Peter Van de Veire en Julie Van den Steen van MNM.



Lees meer over de geschiedenis achter de hoes in onze Pluszone, exclusief voor abonnees, en ontdek waarom Sam De Bruyn, Heidi Van Tielen, Sven Ornelis, Anke Buckinx, Linde Merckpoel, Peter Van de Veire en Julie Van den Steen net deze mensen selecteerden. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!