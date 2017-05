KISS annuleert show in Manchester na aanslag

Door: redactie

29/05/17 - 09u35 Bron: Belga

Gene Simmons van Kiss op het podium. © epa.

De Amerikaanse hardrockband KISS heeft de show van morgen in de Manchester Arena moeten annuleren. Sinds de aanslag van vorige maandag na een concert van Ariana Grande is de zaal gesloten, zo heeft de rocksite teamrock.com gemeld.

"Wij hebben altijd uitgekeken naar die shows en naar onze plaatselijke fans, maar in het licht van de recente gebeurtenissen lijkt een afgelaste show maar zo weinig daartegenover", klonk het in een door teamrock.com geciteerde verklaring van de band die zei "het hart ervan in te zijn na de wreedheid tegen onschuldige slachtoffers in Manchester".



Een optreden van KISS in Birmingham is gisteren wel doorgegaan. Na twee songs kwam volgens de band zelf het "belangrijkste stukje" van de show: een minuut stilte ter nagedachtenis van de 22 dodelijke slachtoffers in Manchester.



De show van woensdag in de Londense 02 Arena gaat overigens ook door.