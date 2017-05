Jan Smit debuteert als Topper in 'Wild West, Thuis Best'

Bewerkt door: mvdb

Vlnr: Gerard Joling, Jan Smit, René Froger en Jeroen van der Boom. © anp.

Jan Smit heeft gisteravond in een volgelopen Johan Cruijff Arena in Amsterdam zijn eerste concert als Topper beleefd. De zanger uit Volendam durfde het nog niet helemaal aan om zich uit te dossen als collega's René Froger, Gerard Joling en Jeroen van der Boom.

Voorafgaand aan het concert hielden de Toppers en het publiek één minuut stilte voor de slachtoffers van de bomaanslag in Manchester eerder deze week. Maar daarna was het feest. Speciaal voor het thema Wild West, Thuis Best kwamen Froger, Joling en van der Boom het stadion binnen te paard.



Ondanks dat Smit niet in een hoofdtooi opkwam, wordt hij tijdens de concerten wel "ver-Topperd". "Uiteindelijk heb ook ik een Toppers-pak aan." Zo bont als Joling maakt Smit het echter niet. "Hij staat in een verenpak, wat dat betreft is hij niet te evenaren. Er is maar één Gerard."



Aan bezoekers was al weken geleden gevraagd om vooral geen speelgoedpistooltjes of lasso's mee te nemen naar het stadion.