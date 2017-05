Vier Fransen bij twaalf finalisten van Koningin Elisabethwedstrijd

LDL

21/05/17 - 04u24 Bron: Belga

© photo news.

De twaalf finalisten van de Koningin Elisabethwedstrijd voor cello zijn bekend, na de halve finale van zaterdagavond. Bij de gelukkigen zijn liefst vier Fransen: Victor Julien-Laferrière, Yan Levionnois, Aurélien Pascal en Bruno Philippes. De vrouwen zullen iets minder vertegenwoordigd zijn, enkel de Koreaanse JeongHyoun Lee en Seungmin Kang mogen door.

De andere finalisten zijn de Colombiaan Santiago Cañón-Valencia, de Amerikaan Brannon Cho, de Chinees Sihao He, de Wit-Russische Ivan Karizna, de Poolse Maciej Kulakowski en de Japanse Yuya Okamoto.



De kandidaten zullen een week verblijven in de Muziekkapel Koningin Elisabeth, waar ze zich kunnen voorbereiden op de finale. Pas bij hun aankomst in de kapel krijgen ze de partituren te zien van het muziekstuk dat ze in de finale moeten brengen, en dat speciaal daarvoor geschreven werd. Daarnaast zal elke kandidaat ook een concerto naar keuze spelen.



De finale gaat door van 29 mei tot 3 juni, met twee finalisten per avond die begeleid worden door Brussels Philharmonic. Op de laatste finaleavond maakt de jury rond middernacht de rangschikking van de laureaten bekend.



De tickets voor de finale zijn uitverkocht, maar de eerste vijf finaledagen zijn rechtstreeks te bekijken op Ketnet, en de laatste finaledag op Canvas.



De Koningin Elisabethwedstrijd eindigt op donderdag 15 juni met een slotconcert, dat ook op Ketnet te volgen is.