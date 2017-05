Halvefinalisten van eerste Koningin Elisabethwedstrijd voor cello zijn bekend

Door: redactie

14/05/17 - 04u15 Bron: Belga

Sihao He (links) uit China tijdens de eerste ronde van de koningin Elisabethwedstrijd. © photo news.

De halvefinalisten van de Koningin Elisabethwedstrijd voor cello zijn bekend, nadat de eerste ronde van de wedstrijd zaterdagavond op zijn einde liep. De 24 nemen het vanaf morgen tegen elkaar op voor een plaatsje in de finaleweek, die loopt van 29 mei tot 3 juni.

De halvefinalisten zijn vijf Fransen, vier Japanners, drie Zuid-Koreanen, twee Russen, twee Duitsers, twee Oostenrijkers, en er is ook telkens één halve finalist uit Colombia, de Verenigde Staten, China, Hongarije, Wit-Rusland en Polen. Er waren geen Belgen onder de kandidaten.



De 68 deelnemende cellisten moesten de eerste beweging van de 'Sonate voor solo cello' van Eugène Ysaÿe en een sonate van Luigi Boccherini spelen, begeleid door een andere cello. Ook moesten ze een werk uitvoeren met pianobegeleiding, waarvoor ze de keuze hadden uit vier mogelijkheden.



Orchestre Royal de Chambre de Wallonie

De halve finale vindt plaats van 15 tot 20 mei in Studio 4 van Flagey in Brussel. Elke halvefinalist vertolkt op twee verschillende dagen een concerto van Boccherini of Haydn, begeleid door het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, onder leiding van Frank Braley, en een recital van ongeveer 40 minuten.



De Koningin Elisabethwedstrijd duurt tot donderdag 15 juni, wanneer het slotconcert plaatsvindt. De laatste avond van de finale, op 3 juni, maakt de jury rond middernacht de rangschikking van de laureaten bekend.



Dit jaar vindt voor het eerst de Koningin Elisabethwedstrijd voor cello plaats. Vorig jaar won de Tsjech Lukas Vondracek de Koningin Elisabethwedstijd voor piano.