Eerste Koningin Elisabethwedstrijd voor cello start maandag

6/05/17 - 02u04 Bron: Belga

De eerste Koningin Elisabethwedstrijd voor cello gaat maandag van start. In totaal nemen 68 kandidaten deel met 22 verschillende nationaliteiten, melden de organisatoren van de prestigieuze muziekwedstrijd. Er is geen enkele Belg bij de kandidaten.

In totaal treden er vanaf maandag 68 kandidaten aan in de eerste ronde, 47 mannen en 21 vrouwen. De Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland leveren elk 10 kandidaten, Zuid-Korea 9. Aanvankelijk waren er 70 kandidaten geselecteerd, maar er zijn dus twee afzeggingen.



De volgorde van de optredens in Studio 4 van Flagey werd vrijdagavond door loting bepaald. De namen van de 24 halve finalisten worden zaterdagavond 13 mei rond middernacht bekendgemaakt.



Het programma van de 68 cellisten bestaat uit de eerste beweging van de "Sonate voor solo cello" van Eugène Ysaÿe en een sonate van Luigi Boccherini, begeleid door een andere cello. Ook moeten ze een werk uitvoeren met pianobegeleiding, waarvoor ze moeten kiezen uit vier mogelijkheden.



De Koningin Elisabethwedstrijd vindt plaats in zowel Flagey als Bozar, en duurt tot donderdag 15 juni, wanneer het slotconcert plaatsvindt. De laatste avond van de finale, op 3 juni, maakt de jury rond middernacht de rangschikking van de laureaten bekend.



Traditiegetrouw tekenen verschillende leden van de koninklijke familie present. Naast koningin Mathilde, vergezeld door koning Filip tijdens enkele van de sessies en concerten die ze bijwoont, zullen ook prinses Astrid, prins Lorenz, prins Laurent en prinses Claire hun opwachting maken.



Er zijn nog steeds tickets te verkrijgen via www.flagey.be en www.bozar.be. Het uurrooster van de eerste ronde is te vinden op de website van de Koningin Elisabethwedstrijd.