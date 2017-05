Naam zoontje Liam Payne eindelijk bekend

TK

2/05/17 - 06u56 Bron: ANP

© photo news.

Bijna zes weken na zijn geboorte, is de naam van het zoontje van Liam Payne en Cheryl bekend. The Sun weet te vertellen dat het jongetje Bear heet.

Eerder deze week werd de naam Taylor nog rondgefluisterd onder fans, omdat op een website waarop verjaardagen van sterren worden bijgehouden op 22 maart de naam Taylor Payne verscheen.



Volgens The Sun gingen het One Direction-bandlid en de Girls Aloud-zangeres niet over één nacht ijs toen ze de naam voor hun zoon uitkozen. Een bron van de krant weet te melden dat het stel pas een week na de geboorte van de baby besloot hem Bear te noemen. "Ze wilden hem eerst leren kennen. Voor hij werd geboren hadden ze de naam Bear niet in gedachten, maar nadat ze hem hadden ontmoet, bleven ze aan Bear denken en besloten ze dat die naam het beste paste."



De naam Bear is populair onder de sterren. Actrice Alicia Silverstone heeft een zoontje met die naam en ook Kate Winslet noemde haar spruit Bear. Jamie Olivers oudste zoon Buddy heeft als tweede naam Bear, dat geldt ook voor Red Hot Chili Peppers frontman Anthony Kiedis' zoon Everly.