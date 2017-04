Meestergitarist Allan Holdsworth overleden

Bewerkt door: jv

De Britse meestergitarist Allan Holdsworth is op zeventigjarige leeftijd overleden. Dit hebben meerdere Britse media op gezag van zijn dochter Louise gemeld. De musicus was in meerdere genres actief, maar maakte vooral naam in de jazzfusion.

Holdsworth begon op zijn zeventiende gitaar te spelen, een instrument dat de bierkenner en fietsliefhebber meesterlijk ging bespelen met vooral zijn complexe akkoordenschema's en solo's. Hij liet voor het eerst van zich horen in 1969 via de band Igginbottom. Enkele jaren later dook hij op in de jazzrockband Nucleus en de progressieve rockgroep Tempest.



Daarop volgde een resem andere progressieve en jazzockbands of acts zoals Soft Machine, drummer Tony Williams, Gong, violist Jean-Luc Ponty, drummer Bill Bruford, en U.K. (met de in januari overleden bassist John Wetton). De gitarist bracht ook twaalf solo-albums uit.



Het luidt dat hij invloed had op collega's als Eddie Van Halen, Joe Satriani, Greg Howe, Richie Kotzen, John Petrucci, Alex Lifeson, Yngwie Malmsteen, Tom Morello en ene Frank Zappa, die Holdsworth ooit loofde als "één van de meeste interessante gasten op gitaar van deze planeet".



Robben Ford, ook niet van een kleintje vervaard op het instrument, noemde de aflijvige de "(saxofonist) John Coltrane op gitaar. Ik denk niet dat iemand zoveel met de gitaar kan dan als Allan Holdsworth" kan. Volgens Steve Vai (onder andere Whitesnake) is de "unieke bijdrage van Holdsworth tot de gitaar niet te becijferen is".



Holdsworth overleed zaterdag. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.