Lars Ulrich van Metallica: "Het geheim? We genieten gewoon"

Door: redactie

17/03/17 - 11u15 Bron: HLN / DM

© Getty Images.

Het nieuws waar veel metalfans op hoopten: Metallica komt dit najaar naar Antwerpen. Met hun 'WorldWired Tour' doet de grootste metalband ter wereld twee keer het Sportpaleis aan, en dat was al acht jaar geleden. De Morgen had in Kopenhagen een exclusief gesprek met drummer Lars Ulrich (53). "Jullie zomerfestivals zijn magisch. Maar in het Sportpaleis kunnen we dichter bij onze fans spelen. Daar verlangen we écht naar."

"Atláááás, Riiiise..." Wachtend in de catacomben van de gloednieuwe Royal Arena in Kopenhagen, galmt in de kamer naast ons een bekende stem. James Hetfield (53) test er na drie dagen opgelegde stilte voor het eerst zijn stembanden. De Metallica-zanger is ziek en heeft een spreekverbod. Ook gitarist Kirk Hammett (54) ligt in de lappenmand. "Atláááás, Riiiise...", klinkt het opnieuw. Kuchend, hees en niet echt toonvast. Goed tien minuten later komt hij naar buiten. Een vuistje met een roadie kan er nog net van af. "En James, hoe ging het?" "Stilaan beter, brother, stilaan beter", mompelt de frontman terwijl hij wegbeent, dikke sjaal rond z'n nek. Gelukkig is drummer Lars Ulrich, hier in z'n thuisland, wél vrij van ziektekiemen. "Ik ben enkel ziek in mijn hoofd", lacht Lars zijn tanden bloot. Lees ook Metallica komt in november twee keer naar Sportpaleis