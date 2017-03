Backstreet Boys: "Wij misdroegen ons veel meer dan Bieber"

Door: redactie

Leden van de Backstreet Boys zijn blij dat hun hoogtijdagen plaatsvonden vóór de komst van sociale media. Nick Carter en AJ McLean verklaren tegenover 'Elle' dat zij zich in de jaren '90 erger misdroegen dan Justin Bieber ooit heeft gedaan.

"AJ en ik hebben allebei shit uitgehaald waarvan ik blij ben dat het nooit op social media is terechtgekomen. Justin Bieber had het niet van ons gewonnen", vertelt Nick in het interview.



Naakt door hotelgangen lopen

AJ draagt vervolgens nog enkele voorbeelden aan. "Dat varieerde van me dronken misdragen in clubs tot volledig naakt door de gangen van ons hotel lopen zonder enige reden. Totaal willekeurige acties waarvan ik nu heel blij ben dat ze nooit naar buiten zijn gekomen. Het was koren op de molen van de roddelpers geweest."



Nieuwe concertreeks

De Backstreet Boys kwamen begin deze maand weer samen voor een concertreeks in Las Vegas. De bandleden, inmiddels allemaal rond de veertig, denken dat de live-optredens de band een langlopende carrière hebben opgeleverd. "We hebben heel veel muziek gemaakt, veel hits gescoord, maar de shows zijn toch wat de fans het langst zullen bijblijven."