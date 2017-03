One Direction-lid gearresteerd na ruzie

Door: redactie

Louis Tomlinson is gearresteerd na een ruzie met een paparazzo op de luchthaven van Los Angeles. Volgens TMZ viel de fotograaf achterover met zijn hoofd op de grond in de bagagehal.

De 25-jarige zanger bevond zich vrijdagavond in vrouwelijk gezelschap op de Amerikaanse luchthaven. Bronnen van TMZ vertellen dat de fotograaf te dichtbij de voormalige One Direction-zanger kwam. Naar verluidt raakte Louis met zijn benen de fotograaf die daardoor achterover viel en met zijn hoofd op de grond klapte.



Een vrouwelijke getuige filmde hoe de vriendin van Louis zich uit de voeten maakte, waarna ook een gevecht tussen deze twee vrouwen ontstond.

Louis' advocaat Martin Singer zegt dat de persfotograaf de ruzie zelf heeft uitgelokt. ''Het is niet de eerste keer dat een paparazzo een ruzie met een beroemdheid uitlokt'', zegt de advocaat van Louis in een reactie. ''Tijdens het geruzie werd zijn vriendin aangevallen door drie andere mensen. Hij wilde haar verdedigen."



Volgens People moet Louis Tomlinson moet zich op 29 maart voor de rechtbank van Los Angeles verantwoorden voor het incident. Louis zat volgens People bijna een uur vast op het dichtstbijzijnde politiebureau. Om 00.38 uur kwam hij weer op vrije voeten.