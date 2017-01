Door: Peter De Smedt

28/01/17 - 22u14 Bron: eigen berichtgeving

Komt er eind dit jaar een nieuwe K3-film of niet? Daarover bestaat geen duidelijkheid. Na het concert van Hanne, Klaasje en Marthe in Flanders Expo, polsten wij naar de mogelijke plannen voor een eerste film met de nieuwe K3'tjes. Of komt er eerst een musical?