Paul McCartney sleurt Sony voor rechtbank in strijd om rechten Beatles-liedjes

Door: redactie

19/01/17 - 13u35 Bron: Belga

© photo news.

Paul McCartney heeft in New York een klacht ingediend tegen de muziekuitgever Sony/ATV Music Publishing. Hij wil zo de rechten op enkele liedjes van The Beatles verkrijgen.

Volgens de Amerikaanse wet op de bescherming van de auteursrechten (Copyright Act) uit 1976, kunnen artiesten aanspraak maken op de recuperatie van de rechten op hun werk, 35 jaar na de eerste uitgave, of tot 56 jaar voor werk dat van voor 1978 dateert. In 2018 zal het 56 jaar geleden zijn dat The Beatles hun eerste single, 'Love me do', uitbrachten.



Volgens de klacht vraagt de Britse zanger aan de muziekuitgever om te erkennen dat hij de rechten op liedjes die hij destijds met John Lennon schreef, wil recupereren. De muziekuitgever "weigert een dergelijke bevestiging te leveren", luidt het in de klacht.



De Amerikaanse popzanger Michael Jackson kocht ATV Music Publishing in 1985 voor een slordige 41,5 miljoen dollar (37,5 miljoen euro) van de Australische zakenman Robert Holmes. Jackson troefde daarbij onder meer Paul McCartney af. In die collectie zitten tussen de 3 en 4 miljoen nummers, onder meer van The Beatles, Bob Dylan, The Rolling Stones, Taylor Swift, Lady Gaga en Marvin Gaye.



In 1995 verkocht Jackson de helft aan Sony en zag de joint-venture Sony/ATV Music Publishing het daglicht. De Japanse mediagigant Sony verwierf in september 2016 het deel dat de erven van Michael Jackson nog bezaten in de joint-venture.