Lokerse Feesten strikken Pixies

Door: redactie

19/01/17 - 08u45 Bron: Belga

© epa.

De legendarische Amerikaanse rockgroep Pixies trekt in augustus dit jaar naar de Lokerse Feesten. Dat maakte de organisatie van het stadsfestival bekend.

De indierockgroep Pixies speelt vrijdag 4 augustus op de Grote Kaai in Lokeren. "Dé indie cultband van eind jaren 80 en begin jaren 90 beleeft een ijzersterke comeback, met een alom geprezen nieuw album 'Head Carrier' en recente triomfantelijke passages op Rock Werchter, Dour en in de Lotto Arena", klinkt het.



De voorverkoop voor die vrijdag is intussen gestart via www.lokersefeesten.be.



De 43e editie van de Lokerse Feesten vindt plaats van vrijdag 4 tot en met zondag 13 augustus 2017. Eerder waren al Doe Maar en Anouk aangekondigd. Zij treden aan op zaterdag 5 augustus.



Meer namen en andere informatie volgen heel binnenkort, aldus de organisatie.