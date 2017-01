Tickets U2 Brussel na 2,5 uur uitverkocht - Amsterdam binnen 1 uur en krijgt tweede concert

Door: redactie

16/01/17 - 12u33

Wie tickets wou voor het concert van U2 op 1 augustus in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, kon die sinds 10 uur vanochtend (proberen te) bestellen. Bij onze noorderburen was het concert in de Amsterdam ArenA (29 juli) binnen een uur uitverkocht. U2 liet meteen weten een tweede optreden in de Nederlandse hoofdstad in te plannen op 30 juli. In ons land waren de tickets na 2,5 uur uitverkocht. Er is een wachtlijkst geopend.