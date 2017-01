"Geri Halliwell blaast reünie Spice Girls af"

Door: redactie

De op handen zijnde reünie van een deel van de Spice Girls lijkt nu toch weer op de lange baan te zijn geschoven. De zwangere Geri Halliwell wil zich nu eerst focussen op haar gezin, zeggen bronnen tegen The Sun.

"Geri heeft haar prioriteiten nu ergens anders liggen. Haar baby wordt later dit jaar verwacht en in plaats van een reünie moet ze zich concentreren op persoonlijke zaken", aldus een insider.



Al zeker anderhalf jaar wordt gesproken over een mogelijke reünie van de Spice Girls. Vorig jaar werd duidelijk dat die er waarschijnlijk zou komen met alleen Geri, Emma Bunton en Melanie Brown in de gelederen. Victoria Beckham en Melanie Chisholm hadden geen zin in een nieuwe revival van de band.



In oktober werd bekend dat Geri en haar man Christian Horner een kindje verwachten. De zangeres is al moeder van de tienjarige Bluebell.