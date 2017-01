Liam Gallagher verwijt broer Noel "gatlikken" bij U2

Door: redactie

Liam Gallagher. © Reuters.

Noel Gallagher speelt met zijn band High Flying Birds het voorprogramma van U2 tijdens hun komende 'Joshua Tree Tour'. Dat werd gisteren bekendgemaakt en Noels broer Liam was er als de kippen bij om op Twitter Noel gatlikkerij aan te wrijven.

"Ik zie dat al die gatlikkerij ('brown nosing', wat een plastische uitdrukking, red.) begint te lonen. Geen schaamte, LG", schreef Liam.



Noel had eerder gedeeld hoe blij hij is dat hij het voorprogramma van zijn idiolen mag verzorgen. "Het wordt een eer en een plezier om deel te nemen aan wat nog steeds de grootste show op de planeet is", liet Noel weten.



Noel heeft zijn bewondering voor U2 nooit onder stoelen of banken gestoken. Hun hit 'With or Without You' uit 1987, uit het album 'The Joshua Tree', noemt hij zelfs één van de beste songs ooit geschreven.



Liam, die momenteel aan zijn solodebuutalbum werkt, lijkt niet van plan de slepende ruzie met zijn broer bij te leggen. De 44-jarige voormalige Oasis-zanger liet fans onlangs weten dat hij niet zou ophouden zijn broer dwars te liggen "tenzij Twitter stopt".

