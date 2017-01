U2 sluit Joshua Tree tour af in Brussel

© ap.

De Ierse rockband U2 viert dit jaar de dertigste verjaardag van het iconische album The Joshua Tree met een reeks concerten tijdens de zomermaanden. Bono en co zullen telkens hun succesplaat integraal live spelen. Beginnen doen ze in het Canadese Vancouver om te eindigen in Brussel. Noteer alvast 1 augustus in uw agenda. En misschien ook 16 januari, 10 uur. Vanaf dan kan u tickets bemachtigen.

Op 12 mei gaat U2 in Vancouver van start met de Joshua Tree Tour 2017 om vervolgens nog enkele concerten af te werken in Noord-Amerika. Op het programma staat onder meer het Bonnaroo Music and Arts Festival, waar U2 een opvallende primeur zal beleven als headliner van een Amerikaans festival. Daarna gaat het naar Europa, waar eerst Londen op 8 juli wordt aangedaan. Op 22 juli staan ze in Croke Park in hun thuisstad Dublin. En de afsluiter is dus voor het Koning Boudewijnstadion in Brussel op 1 augustus. Als support act neemt U2 in Europa Noel Gallaghers High Flying Birds mee. In Noord-Amerika zijn Mumford & Sons, OneRepublic en The Lumineers van de partij.

Klassieker

© rv.

The Joshua Tree is een klassieker tussen de vele albums van U2. De vijfde studioplaat van de band - geproduceerd door Brian Eno en Daniel Lanois - werd in 1987 uitgebracht en bevat parels als With Or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For en Where The Streets Have No Name. Het werd ook hun allereerste album op nummer 1 in de VS. Er gingen wereldwijd meer dan 25 miljoen exemplaren van over de toonbank. "Van helden naar supersterren" vatte muziekblad Rolling Stone de metamorfose van Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr samen.



Tickets kosten 181 euro (zitplaats), 106 euro (zitplaats), 76 euro (staanplaats middenplein of zitplaats) en 41 euro (zitplaats). Betaalt u met een kredietkaart, dan komen daar traditioneel nog kosten bij. Vanaf woensdag tot vrijdag kunnen leden van U2.com al maximaal vier tickets kopen via de exclusieve presale. Voor de algemene verkoop vanaf 16 januari geldt een maximum van zes tickets.