Hanne, Marthe en Klaasje eind 2017 op het grote scherm

5/01/17

2017 wordt druk voor de meisjes van K3. Vanaf januari doorkruisen ze het land met hun nieuwe show. Daarna staan de opnames van de eerst film voor Hanne, Marthe en Klaasje op de planning. En die zal op het einde van het jaar in de bioscoop verschijnen.

Aangezien de meisjes nu druk bezig zijn met de K3-show, beginnen de opnames van de film pas in de lente. De K3'tjes hadden eerder in interviews al aangegeven dat ze de live shows erg leuk vinden, maar dat ze ook erg veel zin hebben om te acteren. Het is de vijfde K3-film, maar dit wordt het acteerdebuut voor Hanne, Marthe en Klaasje.



Er zijn nog geen details over het nieuwe project van K3 bekend, maar één ding is wel zeker: het wordt een succes. In totaal lokten namelijk alle K3-films al 2,5 miljoen mensen naar de zalen.