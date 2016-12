'Black' van Pearl Jam opnieuw op 1 in De Tijdloze

Door: redactie

Eddie Vedder van Pearl Jam, vorig jaar op het Global Citizen Festival in Central Park in New York. © afp.

Voor het tweede jaar op rij staat 'Black' van Pearl Jam helemaal bovenaan in De Tijdloze, de lijst met de honderd meest tijdloze platen volgens de Studio Brussel-luisteraars. 'Smells like teen spirit' van Nirvana eindigt op plaats 2. 'Mia' van Gorky vervolledigt de top drie.

Top tien 1. 'Black' - Pearl Jam

2. 'Smells Like Teen Spirit' - Nirvana

3. 'Mia' - Gorky

4. 'One' - Metallica

5. 'Stairway to Heaven' - Led Zeppelin

6. 'Bohemian Rhapsody' - Queen

7. 'Wish You Were Here' - Pink Floyd

8. 'Heroes' - David Bowie

9. 'Child in Time' - Deep Purple

10. 'Master of Puppets' - Metallica

Motörhead is hoogste nieuwkomer 'Ace of Spades' van Motörhead (plaats 38) is de hoogste nieuwkomer dit jaar. Andere nieuwkomers in de lijst zijn: '505' van Arctic Monkeys (66), 'In The End' van Linkin Park (72), 'Don't Stop Me Now'" van Queen (80), 'Hallelujah' van Leonard Cohen (83), 'Push' van Universal Nation (82), Nummer 1 in The Greatest Switch) en 'Piano Man' van Billy Joel (94).



'Go Your Own Way' van Fleetwood Mac is de sterkste stijger dit jaar. Het nummer stijgt 48 plaatsen, van 90 naar 42. De grootste dalers zijn 'The End' van The Doors (van 34 naar 67) en 'Suds & Soda' van dEUS (van 38 naar 71). Beide nummers zakken 33 plaatsen.