Mel C sluit comeback Spice Girls niet uit

Melanie Chisholm sluit niet uit dat de originele Spice Girls ooit weer bij elkaar komen. Hoewel het de laatste tijd niet helemaal botert tussen de vijf houdt 'Sporty Spice' alle opties open.

"Zeg nooit nooit. Ik had al nooit gedacht dat we weer bij elkaar komen, maar dat deden we in 2007 toch. En het was geweldig", zegt Mel C in een gesprek met The Mirror. "Als het gebeurt, moet het net zo leuk worden als toen. Je weet maar nooit."



De Spice Girls ruzieden de afgelopen maanden over een comeback van de meidengroep. Geri Halliwell, Emma Bunton en Melanie Brown gaan dat nu als trio doen onder de naam GEM. Mel C en Victoria Beckham hadden geen zin in de nieuwe reünie, mede omdat ze het te druk hebben met andere projecten.



De laatste comeback van de Spice Girls was in 2012 tijdens de afsluiting van de Olympische Spelen in Londen.