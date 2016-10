Foo Fighters treffen schikking over concerten

Door: redactie

15/10/16 - 06u27 Bron: ANP/BuzzE

Dave Grohl brak zijn been tijdens een concert in het Zweedse Göteborg. Enkele latere optredens zoals Rock Werchter gingen niet door. Hun Amerikaanse tournee werd daarna hervat, waar Grohl met zijn been in het gips speelde, zoals hier in New York. © ap.

De Amerikaanse rockband Foo Fighters en twee verzekeringsmaatschappijen hebben een schikking getroffen over compensatie van afgelaste concerten. Dat melden media in de Verenigde Staten. Vorig jaar moest de band optredens annuleren vanwege de beenbreuk van frontman Dave Grohl en de aanslagen in Parijs.