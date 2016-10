Deze Nepalese is boeddhistische non én rockster

Kari van der Ploeg

Wie denkt dat boeddhistische nonnen afgezonderd leven en niets anders doen dan bidden, heeft het mis. Ani Choying Drolma is Nepals grootste rockster én een boeddhistische non. "Ik ben tegen het conservatieve en conventionele idee van de non", zegt Drolma in een interview tegen persbureau AP.

Met haar kaalgeschoren hoofd en dieprode gewaden is zij overduidelijk een non. Maar dat doet niets af aan haar populariteit. "Ze is mijn muzikale godin", zegt fan Sunil Tuladhar. "Wanneer ik gefrustreerd ben over het leven of kwaad word, zet ik Ani's muziek op en kalmeer ik."



Vrede en harmonie

Drolma zingt in haar Nepalese en Tibetaanse liederen over vrede en harmonie. Het is langzame rock, met invloeden van blues en jazz. Sinds haar doorbraak in 1997 heeft Ani (Nepalees voor 'non') tien albums uitgebracht. Zes maanden per jaar tourt zij over de hele wereld. Daarnaast is ze ook ambassadrice voor Unicef, leidt ze een school voor meisjes en een ziekenhuis voor nierpatiënten.



Als dochter van Tibetaanse vluchtelingen kwam zij op jonge leeftijd naar Nepal. Om aan haar agressieve vader en een gedwongen huwelijk te ontsnappen, zocht Drolma op haar dertiende toevlucht tot het Nagi Gompa klooster in Kathmandu, Nepal. Hier leerde zij zingen. In het klooster werd zij ontdekt door muzikant Steve Tibbits, waarmee zij haar eerste album "Cho" opnam in 1997. Lees ook Prematuurtje (5) overleeft dankzij Bruce Springsteen en ontmoet nu haar held

Ondanks haar populariteit heeft de non ook veel kritiek te verduren. De bekendheid en welvaart die ze door haar muziek heeft gekregen, vallen niet te rijmen met de simpele levensstijl van een boeddhist, vinden sommigen. "Mensen denken dat een boeddhistische non iemand is die nooit in de media komt, die geïsoleerd in een klooster leeft en verlegen is. Ik geloof dat niet", zegt Drolma.



Haar muziek gaat verder dan het zingen van een lekker nummertje, vindt zij. Zo probeert ze met haar liederen een religieuze boodschap over te brengen. Haar muziek helpt luisteraars bij meditatie en roept spiritualiteit op, zegt ze.