Stairway To Heaven heeft beste gitaarsolo

Door: redactie

7/10/16 - 07u36 Bron: ANP/BuzzE

Robert Plant en Jimmy Page als 'Page & Plant' in het Zwitserse Montreux in 2001. © anp.

Led Zeppelins nummer Stairway To Heaven heeft de beste gitaarsolo uit de rockgeschiedenis. Dat is de uitkomst van een poll onder bands, recensenten en de lezers van het Britse magazine Classic Rock.

De gitarist van de legendarische band is het daar echter niet helemaal mee eens. "Is Stairway To Heaven mijn beste Zeppelin gitaarsolo? Nee, maar het is wel een hele goede", aldus Jimmy Page tegenover het blad.

Stairway To Heaven uit 1971 was eerder dit jaar onderwerp van een rechtszaak, die de nabestaanden van muzikant Randy Wolfe aanspanden tegen Jimmy en zanger Robert Plant.



Zij zouden delen van het nummer hebben gestolen van het nummer Taurus van Wolfes band Spirit. De rechter oordeelde uiteindelijk dat daar onvoldoende bewijs voor was.