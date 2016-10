Nieuw album Rolling Stones op 2 december

Door: redactie

Rolling Stones in april 2016: Charlie Watts (75), Ronnie Wood (69), Mick Jagger (73) en Keith Richards (72). © photo news.

Ze hielden de gemoederen al bezig en vandaag is duidelijk geworden waarom: de Rolling Stones brengen 2 december een nieuw album uit, genaamd Blue and Lonesome.

Het is het eerste studioalbum in tien jaar en werd op drie dagen tijd opgenomen in de British Grove Studios in Londen. Blue and Lonesome reikt volgens de band terug naar zijn wortels en passie: de bluesmuziek. De blues zijn altijd het hart en de ziel van de Rolling Stones geweest, staat op de website.



Het album is geproduceerd door Don Was en The Glimmer Twins (Mick Jagger en Keith Richards). De nummers moesten spontaan klinken en zijn in de studio live opgenomen. De Stones kregen muzikale hulp van Darryl Jones (bas), Chuck Leavell (keyboards), Matt Clifford (keyboards) en Eric Clapton, die toevallig in dezelfde studio een album opnam.