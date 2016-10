Mauro Pawlowski stapt uit dEUS

Door: redactie

Mauro Pawlowski, Tom Barman (links) en de rest van dEUS ontvingen in 2008 een platina plaat voor het album 'Vantage Point'. © belga.

Na twaalf jaar stapt Mauro Pawlowski (45) uit dEUS. "Mijn mentaliteit wijkt nu eenmaal een beetje af van die van de andere groepsleden", stelt de Limburger met Pools-Italiaanse roots in een interview met Knack.

"Het was geen bruuske of geforceerde beslissing", zegt de uittredende gitarist. "De mannen van dEUS hadden me al een paar keer moeten overhalen om te blijven: er waren eerder al twijfels. Ik vroeg me steeds vaker af: is dit nog wel iets voor mij?"



"Ik ben niet het type artiest dat zich enkel op popmuziek wil focussen", verklaart hij. "Uitsluitend in dat popcircuit meedraaien, uitsluitend dat soort succes en dat soort kwaliteit nastreven, daar ben ik nét niet gemotiveerd genoeg voor".



Pawlowski benadrukt dat hij niet in onmin vertrekt. "We hebben niet geruzied. Slécht had ik het niet bij dEUS. Als ik al mijn mindere momenten optel, kom ik hooguit aan drie kwartier".



dEUS lijfde Mauro in 2004 in, als opvolger van de Schotse gitarist Craig Ward, die eerder dat jaar net als toenmalig bassist Danny Mommens van Vive La Fête uit de groep was gestapt.



Pawlowski speelde op vier dEUS-platen: 'Pocket Revolution' (2005), 'Vantage Point' (2008), 'Keep You Close' (2011) en 'Following Sea' (2012). Ook deelde hij zo'n vierhonderd keer het podium met frontman Tom Barman, violist Klaas Janzoons, drummer Stéphane Misseghers en bassist Alan Gevaert.



Recent bracht Pawlowski als Maurits Pauwels het Nederlandstalige album 'Afscheid in Kloten' uit.