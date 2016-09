Bekijk hier de nieuwe clip van Metallica

Door: AJ

27/09/16 - 18u13

James Hetfield tijdens een concert van Metallica in Central Park in New York, afgelopen weekend. © photo news.

video Op de nieuwe Metallica-plaat 'Hardwired... to self-destruct' is het nog wachten tot 18 november, maar om die pijn te verzachten laten James Hetfield en de zijnen alvast een tweede single op je los. De clip van 'Moth Into Flame' kun je hier bekijken.