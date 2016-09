Black Eyed Peas posten ook filmpjes voor slachtoffers aanslagen Brussel

Door: redactie

11/09/16 - 13u26

video Voor de Amerikaanse hiphopband Black Eyed Peas kwam de grote doorbraak er met 'Where Is The Love?' dat ze in de nasleep van de vreselijke terreuraanslagen van 9/11 uitbrachten. Vandaag is er nog altijd oorlog, politiegeweld en terreur in de hele wereld. Tijd voor een remake, vonden Will.I.Am en co. Op hun officiële Facebookpagina postten ze niet toevallig op 11 september ook twee korte fragmentjes om de slachtoffers van de aanslagen in ons land te herdenken.