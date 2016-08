Black Eyed Peas in opstand tegen geweld met remake hit

Maxime Segers

video De Amerikaanse muziekgroep Black Eyed Peas heeft vandaag 13 jaar na dato een remake van hun hitsingle 'Where Is The Love?' uitgebracht. Door een golf van vuurwapengeweld in de VS en de aanslagen wereldwijd vindt de band het tijd voor een nieuwe versie.

Volgens Will.I.Am, lid van de groep, zijn er veel mensen die een oproep hebben gedaan om het nummer opnieuw uit te brengen. Hij hoopt dat de single de jongere generaties inspireert en ze aanzet tot actie om het vuurwapengeweld tegen te gaan.



Uitpakken

De artiesten pakken uit met het vernieuwde nummer. In de clip zijn veel grote sterren te zien zoals Usher, Jessie J, Mary J Blige, Nicole Scherzinger en Jamie Foxx. De originele single werd opgenomen met zanger Justin Timberlake na de terroristische aanslagen in New York in 2001. De zanger is ook in de remake van de single te zien en te horen.



In april 2016 bevestigde Will.I.Am dat de groep bezig was met een terugkeer. De artiesten lieten in 2011 weten een tijdelijke pauze in te lassen waarna de leden hun eigen weg vervolgden. Zo concentreerde Fergie zich op het moederschap, werkten apl.de.ap en Taboo aan solocarrières en fungeerde Will.I.Am onder meer als jurylid bij de Britse versie van The Voice. De rapper scoorde nog een wereldhit met Britney Spears met het nummer 'Scream & Shout'.



De 2016-versie van het nummer is sinds vanochtend te bewonderen op Youtube.