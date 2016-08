Na problemen bij concert Massive Attack: organisator betaalt drankbonnen terug

Door: redactie

29/08/16 - 13u01

Fans van Massive Attack ondervonden gisteren tijdens het concert op het Sint-Pietersplein in Gent de grootste moeite om hun dorst te laven. Eerst moesten ze aanschuiven voor drankbonnen, waarna ze opnieuw in lange wachtrijen aan de bars stonden die bovendien al vrij vroeg uitverkocht bleken. Concertorganisator Greenhouse Talent betreurt dit en betaalt de ongebruikte drankbonnen terug.

Concertpromotor Pascal Van De Velde van Greenhouse Talent laat in een persbericht weten: "Ik vind het zeer spijtig dat het geduld van onze concertgangers gisterenavond zo op de proef werd gesteld. De organisatie van de drankuitbating lag aan de basis van de problemen. Ik heb opdracht gegeven om een grondige evaluatie te doen van wat gebeurd is. Uiteraard verontschuldigen wij ons als organisatie voor de problemen tijdens een overigens mooi concert. Greenhouse Talent zal de terugbetaling van de ongebruikte drankbonnen op zich nemen."



Ongebruikte drankbonnen kunnen aan Greenhouse Talent bezorgd worden op volgend adres: Lange Violettestraat 293, 9000 Gent, samen met een begeleidende brief met mededeling van naam, adres en rekeningnummer waarop de terugbetaling kan gebeuren.



Over het concert waren de reacties bijzonder positief. Massive Attack lokte ongeveer 15.500 mensen naar het Sint-Pietersplein.