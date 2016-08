Massive Attack brengt voor vol Sint-Pietersplein eerbetoon aan Toots

Annelies Roebben

28/08/16 - 23u25 Bron: Het Laatste Nieuws

video Vorige zomer speelden ze nog op het Cactus Festival in Brugge en bij het begin van dit jaar was het Brusselse Paleis 12 aan de beurt, maar België kan duidelijk niet genoeg krijgen van Massive Attack. Vanavond speelde de band uit Bristol een voor de Benelux exclusief openluchtconcert op een afgeladen vol Sint-Pietersplein in Gent.

15.000 man werd betoverd door de combinatie van een fenomenale lichtshow - van die lichtkrant waar hoofdpunten uit lokale kranten en weekbladen geprojecteerd worden tijdens Inertia Creeps kunnen wij maar niet genoeg krijgen - en door de bezwerende beats, politieke thema's en apocalyptische sfeer. Mooi was ook de Rest in peace Toots die op de lichtreclame verscheen. Of het Je suis Bruxelles na het laatste nummer Safe from harm.



Niemand kan de wereld op zo'n elegante manier een geweten schoppen als Massive Attack. Op de setlist verder een paar nummers uit hun meest recente ep Ritual Spirit. Special guest was niemand minder dan Tricky die mee kwam doen op het nieuwe Take it there. Helaas geen Teardrop of Karmacoma. Maar wel Unfinished Sympathy als bis. Op zich al 25 jaar oud intussen maar nog steeds een absoluut hoogtepunt.



Commotie

In de marge van het concert was er wel veel commotie omdat het uren aanschuiven was voor drankbonnetjes. Na enige tijd waren de bekertjes op en nadien de drank ook. Mensen moesten vervolgens twintig minuten aanschuiven om hun geld terug te krijgen. Op sociale media werd er een hoop kritiek gegeven op de manke organisatie.