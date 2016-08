20.000 euro voor skinny jeans van Harry Styles

Door: redactie

Wie altijd al eens de kleren van Harry Styles wilde dragen, krijgt nu de kans om dit te doen. Op de veilingsite Catawiki wordt namelijk de skinny jeans van Harry Styles (22) geveild. Je moet er wel veel geld voor over hebben, want de verwachte opbrengst wordt geschat op 20.000 euro.

De superster doneerde de door hem gedragen spijkerbroek aan de Britse kunstenaar Johny Dar, die in totaal 100 spijkerbroeken van wereldberoemde artiesten, acteurs en modellen verzamelde. Hij bewerkt ze tot een kunstwerk en veilt het vervolgens voor een goed doel. "Styles staat bekend om zijn vrijgevigheid en hij twijfelde geen moment om zijn spijkerbroek voor dit project te doneren", aldus Dar.



De opbrengst van de veiling gaat naar een organisatie die zich inzet voor vluchtelingen. Kate Moss, Mick Jagger, Sharon Stone, Claudia Schiffer, Emma Watson en Elton John doneerden hun spijkerbroek al voor deze veiling.



Spijkerbroek wordt kunstwerk

Veilingmeester Albert Goldenbeld van Catawiki laat weten dat het om een bijzondere veiling gaat: "Het is een door Harry Styles gedragen spijkerbroek, maar ook een prachtig kunstwerk dat je ingelijst aan de muur kunt hangen. Johny Dar heeft een uniek ontwerp op de spijkerbroek geschilderd dat past bij de coole en sexy uitstraling van Harry Styles". De spijkerbroek kan overigens ook nog steeds gedragen worden.



De veiling is inmiddels gestart en loopt tot zondag 30 oktober. Elke vrijdag worden er nieuwe spijkerbroeken van beroemdheden aan de veiling toegevoegd.