Fans vragen om biseksuele Wonder Woman

Bewerkt door: ib

25/09/17 - 04u00 Bron: ANP/BuzzE

Enkele vrouwen en een man namen verkleed als Wonder Woman deel aan de Women's March. © epa.

Fans van Wonder Woman zijn een petitie gestart waarin ze filmproducent Warner Bros vragen om de superheldin in de volgende film biseksueel te laten zijn. Het verzoek op Change.org werd gestart door een studente van de New York University en is inmiddels door iets meer dan 5200 mensen ondertekend.

Volgens studente Gianna Collier-Puts doet haar verzoek juist recht aan de waarheid: het personage is in de strips inderdaad biseksueel. "Het enige dat ik vraag is dat ze Wonder Woman zichzelf laten zijn, dat ze dat toegeven en dat haar personage op die manier miljoenen mensen vertegenwoordigt", schrijft Collier-Puts in de petitie.



Superheldin

Actrice Gal Gadot, die Wonder Woman in de gelijknamige superheldenfilm speelt, zei in 2016 dat het personage best biseksueel zou kunnen zijn. "We hebben het niet specifiek onderzocht, het kwam nooit ter sprake", zei Gadot destijds tegen Variety. "In de film heeft ze geen biseksuele relaties. Maar daar gaat het niet om. Ze is een vrouw die van mensen houdt om wie ze zijn. Ze zou best bi kunnen zijn", aldus de Israëlische actrice.



Of Wonder Woman in de volgende film een vrouw aan de haak slaat is afwachten: filmmaatschappij Warner Bros heeft nog niet gereageerd op de petitie.