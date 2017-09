Originele Sarah Connor speelt naast Schwarzenegger in nieuwe Terminator-film

Door: sam

Linda Hamilton, de actrice die in de eerste twee Terminator-films schitterde als Sarah Connor, keer terug naar de franchise. Ze kruipt opnieuw in de huid van Connor in de zesde Terminator-prent, weet Hollywood Reporter.

In de eerste film moest Connor ontsnappen aan de Terminator, een mensachtige robot (Arnold Schwarzenegger) die uit de toekomst werd gezonden om haar te vermoorden. In de tweede film speelde Schwarzenegger een goede Terminator die opnieuw door de tijd reist, deze keer om Connor en haar zoon John te beschermen tegen een nieuwere versie van de killerrobot. Lees ook VIDEO: Tijd om ons oud te voelen? Deze dingen zijn al 20 jaar oud

Linda Hamilton in 2004. © ap.

Producer James Cameron noemt de terugkeer van de zestigjarige Hamilton een statement, omdat ze indertijd heel belangrijk was als actieheldin. "Er zijn 50 en 60 jaar oude mannen die moordmachines spelen, maar geen enkele vrouw." © RV.

Ook Arnold Schwarzenegger, ondertussen 70, is weer van de partij in de nieuwe film. Die wordt geschreven door Cameron, die aan de wieg stond van de reeks. De regisseur is Tim Miller, bekend van Deadpool. © rv.