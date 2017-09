Door: redactie

video De eerste trailer van de reboot van Tomb Raider is gelanceerd. In de nieuwe film is een veel jongere Lara Croft te zien. Oscarwinnares Alicia Vikander speelt de hoofdrol. De film zal in maart 2018 in de filmzalen belanden.