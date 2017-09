VIDEO: Blake Lively speelt blinde vrouw in romantische thriller 'All I See Is You'

Door: redactie

19/09/17 - 17u50

© Screenshot.

video De eerste trailer van de nieuwe romantische thriller All I See Is You, met in de hoofdrol actrice Blake Lively, is geplubliceerd. Lively speelt de rol van een blinde vrouw die opnieuw kan zien na een operatie. Haar relatie met haar echtgenoot verandert hierdoor drastisch en ze ontdekt ook heel wat verontrustende dingen over zichzelf. De film is vanaf 27 oktober in de bioscoop te zien.