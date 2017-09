Nieuwe film Jan Verheyen in wereldpremière in Chicago

SPS

'Het tweede gelaat', de nieuwste speelfilm van Jan Verheyen, gaat op 14 oktober in wereldpremière op het Chicago International Film Festival. 'Het tweede gelaat' zal er worden vertoond onder de Engelse titel 'Control'. In eigen land komt de film, met Koen De Bouw en Werner De Smedt in de hoofdrollen, op 25 oktober in de zalen.

'Het tweede gelaat' is een politiethriller en tevens het sluitstuk van een drieluik rond het speurdersduo Vincke en Verstuyft, gebaseerd op de romans van Jef Geeraerts. De vorige twee films uit de reeks, 'De zaak Alzheimer' (geregisseerd door Erik Van Looy) en 'Dossier K' (eveneens een regie van Jan Verheyen), waren met respectievelijk 750.000 en 425.000 bezoekers grote successen aan de bioscoopkassa.



In 'Het tweede gelaat' gaat de ooit onvoorwaardelijke vriendschap tussen de commissarissen Vincke en Verstuyft door diepe dalen wanneer ze worden geconfronteerd met een reeks gruwelijke moorden. Een overlevend slachtoffer drijft een wig tussen de vrienden wanneer Verstuyft valt voor haar charmes. En ondertussen heeft de seriemoordenaar een nieuwe prooi in het vizier.



Bijrollen in het slot van de trilogie zijn er voor onder anderen Greg Timmermans, Sofie Hoflack, Marcel Hensema en Hendrik Aerts. Carl Joos schreef het scenario, Danny Elsen verzorgde de cinematografie en Philippe Ravoet deed de montage. "Het tweede gelaat" is een productie van Peter Bouckaert voor Eyeworks Film & TV Drama, in coproductie met het Nederlandse Phanta Film, het Duitse Atlas Film en ZDF en de Belgische omproep één. De film kon rekenen op steun van het VAF/Filmfonds van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz. Daarnaast investeerde ook het economisch fonds Screen Flanders, een initiatief onder de bevoegdheid van Vlaams Minister van Economie Philippe Muyters en Minister van Cultuur Sven Gatz, in de film.



Het Chicago International Film Festival is aan zijn 53ste editie toe en is daarmee een van de langstlopende internationale competitiefestivals in Noord-Amerika. Dit jaar loopt het festival van 12 tot 26 oktober. Verheyen stelt zijn film zelf voor tijdens de wereldpremière. In 2013 won Verheyen op het filmfestival van Chicago overigens de Silver Hugo Special Jury Award voor zijn speelfilm 'Het vonnis'.