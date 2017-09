Exclusief: de trailer van de veelbelovende nieuwe Vlaamse film 'Vele Hemels Boven de Zevende'

KVDS

19/09/17 - 10u50 Bron: Eigen berichtgeving

© Caviar.

video Op 8 november maakt een nieuwe Vlaamse film zijn opwachting in de zalen: 'Vele Hemels Boven de Zevende'. De prent - naar de bekroonde succesroman van Griet Op de Beeck - vertelt het verhaal van Eva, een meisje dat altijd voor iedereen klaarstaat behalve voor zichzelf. Wij kunnen je alvast exclusief de veelbelovende trailer laten zien.

Regisseur is Jan Matthys, bekend van 'In Vlaamse Velden' en 'Quiz me Quick'. Griet Op de Beeck - die voor haar roman De Bronzen Uil Publieksprijs kreeg in 2013 en in hetzelfde jaar genomineerd werd voor de AKO Literatuurprijs - schreef zelf het scenario. Spinvis stond in voor de muziek.



Je leest er nog meer over op de speciale Facebookpagina van de film.