VIDEO: Fantasie en liefde ten tijde van de Koude Oorlog: 'The Shape of Water' krijgt nu al lovende kritieken

Door: redactie

18/09/17 - 17u44

© Screenshot.

video De nieuwste film van Guillermo del Toro verschijnt pas in december in de filmzalen, maar het ziet er nu al naar uit dat het een topper zal worden. 'The Shape of Water' won in augustus op het Filmfestival van Venetië de Gouden Leeuw voor beste film. De fantasiefilm, waarin een dove conciërge bevriend raakt met een amfibie-achtig wezen, kan nu al rekenen op goede recensies. Dat de release van de film in de Verenigde Staten gepland staat voor 8 december is geen toeval: volgens sommige bronnen wil del Toro op die manier zijn nieuwe film op de Oscars-agenda zetten.