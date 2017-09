Michael Myers keert nog één keer terug in 'Halloween'! En Jamie Lee Curtis ook

© rv/Instagram.

Halloween komt er weer aan, maar de editie van volgend jaar belooft nog veel griezeliger te worden. In 2018 verschijnt namelijk een nieuwe Halloween-film in de cinemazalen. En Jamie Lee Curtis herneemt haar rol als Laurie Strode.

"Same porch. Same clothes. Same issues. 40 years later. Headed back to Haddonfield one last time for Halloween. Release date 10/19/18." pic.twitter.com/IvptiZctyw

Curtis was voor de eerste keer te zien als Laurie Strode in 1978 in Halloween. In die film wordt ze als tiener gestalkt door Michael Myers, die ontsnapt is uit een psychiatrische gevangenis na de moord op zijn zus. In het vervolg wordt duidelijk dat Myers eigenlijk haar broer is. Het zal de vijfde keer zijn dat Curtis gestalte geeft aan Laurie. De laatste keer dateert van 2002 in 'Halloween: Resurrection'.



De legendarische horrorregisseur John Carpenter is aan de nieuwe 'Halloween'-film verbonden als executive producer. Hij zal ook creatieve raad geven aan de crew. De producers zijn Jason Blum, producer van horrorhits 'Get Out', 'Paranormal Activity' en 'The Purge' en Malek Akkad, die alle Halloween-films al produceerde.



De allerlaatste 'Halloween'-film verschijnt op 19 oktober 2018 in de zalen.