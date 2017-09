'Home' grote slokop op Filmfestival Oostende

Bewerkt door: sam

16/09/17 - 22u11 Bron: Belga

Fien Troch © getty.

In het Kursaal in Oostende zijn vanavond de Ensors uitgereikt, de Vlaamse filmprijzen. De film Home van Fien Troch werd de grote winnaar met maar liefst zes verzilverde nominaties.

'Home' mag de Ensor voor Beste Film, Beste Regisseur, Beste Acteur (Loïc Bellemans, Mistral Guidotti, Sebastian Van Dun), Beste Actrice (Lena Suijkerbuijk), Beste Vrouwelijke bijrol (Els Deceukelier) en Beste Montage (Nico Leunen) mee naar huis nemen. Ook 'Le Ciel Flamand' viel tweemaal in de prijzen. Met Beste Mannelijke bijrol (Wim Willaert) en Beste D.O.P. schrijft de film van Peter Monsaert twee Ensors op zijn naam. Het Gala werd aaneengepraat door gastvrouwen Maaike Cafmeyer en Tine Embrechts. Er was livemuziek van pianist Jef Neve en zijn band. Het Gala wordt gevolgd door een feestelijke afterparty in het Kursaal.

Niet altijd evident

Na de winst voor Beste Film nam Troch de ploeg achter de film mee op het podium. Zij feliciteerden alle filmmakers en producenten die aanwezig waren voor hun inzet en doorzetting. "Een film maken is niet altijd evident", klonk het.



De hoofdprijs van de avond werd overhandigd door minister Sven Gatz en juryvoorzitter Caroline Pauwels. De minister beloofde tijdens de besprekingen voor de begroting volgende week extra zijn best te doen voor de filmsector en had pluimen over voor de goede werking van het VAF.