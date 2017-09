Door: redactie

video Eén heeft een nieuwe trailer gelanceerd voor de derde Kampioenenfilm. In 'Kampioenen Forever' komen Boma en co terecht in Zuid-Afrika. Sinds vandaag kan je trouwens tickets kopen voor de avant-prèmieres in de Belgische Kinepoliszalen. Vanaf 20 december kan iedereen hem gaan bekijken.