Bekijk als eerste de nieuwe Kampioenenfilm en boek nu al je tickets

FT & MC

14/09/17 - 18u31

In 'Kampioenen Forever' trekt de ploeg naar Afrika. © RV.

Na 'Kampioen zijn blijft plezant' en 'Jubilee General' beleeft de ploeg van 'F.C. De Kampioenen' eind dit jaar een nieuw filmavontuur. Hun derde prent heet 'Kampioenen Forever' en is vanaf 20 december te zien in de zalen. Wie nu al op z'n stoel zit te wippen van ongeduld, kan vanaf morgen tickets kopen voor de avant-première. De verschillende data zijn sinds gisteravond bekend:



- 12 december: Kinepolis Antwerpen

- 13 december: Kinepolis Hasselt

- 14 december: Kinepolis Brugge

- 15 december: Kinepolis Kortrijk

- 17 december: Kinepolis Antwerpen

- 18 december: Kinepolis Leuven

- 19 december: Kinepolis Gent



Waarover de film gaat? De Kampioenen trekken dit jaar met z'n allen naar Zuid-Afrika om er op zoek te gaan naar jong voetbaltalent. Zo willen ze de club van de ondergang redden. Maar dat gebeurt niet zonder slag of stoot.



'Kampioenen Forever' wordt geregisseerd door Jan Verheyen, die ook 'Jubilee General' onder handen nam. Die Kampioenenfilm lokte vorig najaar bijna 700.000 bezoekers naar de zalen.



Op de de website van Kinepolis vind je meer informatie over de avant-premières en tickets.