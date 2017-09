Sopranos-acteur Frank Vincent (78) overleden

Bewerkt door: ib

14/09/17

Acteur Frank Vincent (rechts) samen met zijn collega uit 'The Sopranos' Vincent Pastore. © reuters.

De Amerikaanse acteur Frank Vincent is woensdag op 78-jarige leeftijd overleden tijdens een openhartoperatie in een ziekenhuis in New Jersey. Dat meldt TMZ. Vincent speelde in zijn carrière heel wat gangsterrollen. Zo was hij te zien in 'Goodfellas', 'Raging Bull' en de serie 'The Sopranos'.