Door: redactie

13/09/17 - 18u41

Dave Franco speelt samen met zijn broer James in The Disaster Artist © Screenshot.

video De tweede trailer van "The Disaster Artist" - met de broers Franco - is gelanceerd. De film gaat over hoe "The Room" werd gemaakt, die na veertien jaar nog steeds bestempeld wordt als de 'slechtste film ooit gemaakt'. Benieuwd naar de film over de slechtste film ooit? Bekijk zeker de trailer.