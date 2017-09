Door: redactie

13/09/17 - 16u24

JJ Abrams nam eerder al de regie van 'The Force Awakens' voor zijn rekening. © epa.

video JJ Abrams zal opnieuw de teugels in handen nemen van de Star Wars-reeks en regisseert na The Force Awakens ook Star Wars IX. 'Star Wars 9' zal pas in mei 2019 in de bioscoopzalen te zien zijn, want eerst wordt 'The Last Jedi' nog uitgebracht op 13 december. Dit is wat je moet weten over JJ Abrams en de Star Wars-trilogie.