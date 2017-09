J.J. Abrams gaat 'Star Wars IX' regisseren

Door: redactie

JJ Abrams en George Lucas bij de première van 'Star Wars: The Force Awakens' in 2015. © photo news.

Producent-regisseur J.J Abrams gaat de film 'Star Wars: Episode IX' regisseren. Dat meldde productiemaatschappij Lucasfilm vandaag. De aangeduide cineast, Colin Trevorrow ('Jurassic World'), werd vorige week bedankt wegens artistieke meningsverschillen. Abrams is een kenner van ver afgelegen sterren: zo realisserde hij reeds episode 7 ('The Force Awakens') van de veertig jaar oude sf-saga en blikte hij in 2009 een 'Star Trek' in.