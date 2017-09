Door: redactie

12/09/17 - 17u45

De cast van 'Cargo' op het filmfestival van Oostende. © Florian Van Eenoo/photo news.

video 'Cargo' - de nieuwe film van Gilles Coulier - mocht vorige week vrijdag al het filmfestival van Oostende openen, maar vanaf morgen verschijnt de film ook echt in de zalen. In 'Cargo' worden we ondergedompeld in de ruige mannenwereld van een vissersbedrijf. Schulden, criminaliteit en familieconflicten: dit moet je zeker weten over de film.